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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة تموينية على المخابز والأسواق بكفر الشيخ

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز والأسواق بكفر الشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ  كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بإشراف اللواء عمرو الفداوي، فى الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز والمحال التجارية  ومنافذ بيع السلع تضمنت «محضرين نقص وزن، محضر عدم إعلان أسعار، محضرين نظافة، محضرين عدم وجود شهادة صحية» تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ جهاز حماية المستهلك مديرية التموين ومباحث التموين مدينة بلطيم حملة تموينية على المخابز والأسواق بكفر الشيخ