حصاد السينما في أسبوع.. مهرجان الجونة يسلم الراية للقاهرة.. دموع مني زكي تتصدر محركات البحث.. وجدل حول تاريخ أفلام الشباب

يعيش الوسط الفني حالة من الصخب نتاج الأحداث المتلاحقة، خلال الأيام القليلة الماضية، ويعد الحدث الأبرز هو نهاية الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي حققت نجاحاً كبيراً وشهدت تنظيماً أشاد به الجميع من الحضور من كل دول العالم، ولاقت الدورة استحسان كل صناع السينما، وسلم مهرجان الجونة الراية لمهرجان لقاهرة السينمائي، ليبدأ بالمؤتمر الصحفي للدورة بالكشف عن الأفلام السينمائية المشاركة وكل ما يخص المهرجان.

وتصدرت الفنانة مني ذكي محركات البحث، بعد دموعها في مهرجان البحرين السينمائي، في ندوة ضمن فعاليات المهرجان.

وتسببت تصريحات الفنانة رانيا محمود ياسين، في إثارة الجدل داخل الوسط الفني، بعدما أكدت أن فيلم قشر البندق، هو صاحب بداية سينما الشباب وليس فيلم اسماعيليه رايح جاي.



الجونة يسلم الراية للقاهرة السينمائي

شهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الكثير من الأحداث والفعاليات الفنية، وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً، وشهدت الدورة السابعة الكثير من التفاعل من خلال صناع السينما ونجوم العالم المشاركين بالمهرجان.

يستعد مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45، وبدأت بالمؤتمر الصحفي للمهرجان، برئاسة الفنان حسين فهمي، والذي قدم كل تفاصيل الدورة، والمكرمين والأفلام المشاركة، وسط إثراء كبير للفن المصري وريادته من خلال المهرجانات والفعاليات الفنية خلال تلك الفترة.

يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أهم المهرجانات السينمائية الدولية، ومن أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية علي المستوي الدولي.

دموع مني ذكي

تصدرت الفنانة محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ندوتها خلال فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، وذلك بسبب بكائها أثناء الحديث.

وكشفت الفنانة مني ذكي عن تعرضها لفترة صعبة دامت لسنوات، وذلك بعد تعرضها لضغوط شديدة من قبل الجمهور وردود أفعاله علي عمل معين لها، وهو ما أدخلها في حالة اكتئاب دامت لخمس سنوات.

وأضافت الفنانة مني ذكي أنها خرجت من تلك الحالة بدعم أسرتها وزوجها الفنان أحمد حلمي، واكدت أنه وقف الي جانبها كثيراً في تلك المحنه، وأنها لجأت للأطباء النفسيين، وأحدهم هو من نصحها لن تخرج من تلك الحالة دون مساعدة أسرتها وأصدقائها.

ووجهت الفنانة مني ذكي الشكر لكل زملائها في الوسط الفني، الذين دعموها في تلك الفترة، وسط حالة الاكتئاب والإحباط التي أصابتها.

ارجع البعض أن العمل المقصود والذي أحدث حالة الضغط النفسي والاكتئاب للفنانة مني ذكي، هو مشاركتها بفيلم أصحاب ولا أعز، وما تبعته من حالة جدل وهجوم شديد تعرضت له الفنانه مني ذكي، بعد ظهورها ببعض المشاهد الجريئة علي حد وصف الجمهور.

رانيا محمود ياسين تشعل صراع فيلم انطلاقة سينما الشباب

أشعلت الفنانة رانيا محمود ياسين الصراع بين فيلم "قشر البندق"، وفيلم "اسماعيليه رايح جاي"، بعد تصريحاتها ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بأن فيلم قشر البندق هو صاحب بداية سينما الشباب، وليس فيلم اسماعيليه رايح جاي.

وجاء ذلك بعد ترميم نسخة فيلم قشر البندق وعرضه بمهرجان الجونة السينمائي، بإعتباره فيلم أيقوني في تاريخ السينما المصرية.

وأرجعت رانيا محمود ياسين أسباب اعتبار فيلم قشر البندق، أنه انطلاقة الجيل الشبابي للسينما، أن الفيلم انتاج ١٩٩٥، وفيلم اسماعيليه رايح جاي انتاج عام ١٩٩٧، وهو ما يعني أنه يسبق علي مستوي الوقت، أما عن عدد نجوم الشباب المشاركين، شارك في فيلم "قشر البندق"، عدد كبير من نجوم الشباب في ذلك الوقت، منهم علاء ولي الدين، محمد هنيدي، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، ماجد المصري، حميد الشاعري وغيرهم الكثير.

وإختتمت الفنانة رانيا محمود ياسين أن فيلم "اسماعيليه رايح جاي"، كان بطولة الفنان محمد فؤاد، وهو نجم قبل المشاركة بالعمل، والفنان محمد هنيدي شارك بفيلم "قشر البندق" في البداية.

وإختتمت الفنانة رانيا محمود ياسين حديثها أن فيلم قشر البندق قد ظلم، وذلك بسبب أنه قد تم بيعه لأحد القنوات الفضائية المشفره، وهو ما حرم قطاع عريض من الجمهور المصري من مشاهدة الفيلم.

يشار أن فيلم قشر البندق قد تم ترميم نسخته وتم عرضة علي هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.