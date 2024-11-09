حزب الله: قصفنا مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية

كشف حزب الله ، اليوم السبت، عن قصف الليلة الماضية مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني -صباح اليوم- قصفه قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان، والإغارة على أهداف للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهاجم حزب الله منذ فجر اليوم، مدنا ومستوطنات إسرائيلية بالمسيّرات والصواريخ، وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا واعتراض بعضها.

في غضون ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في صفد وعكا وحيفا بعد رصد إطلاق صواريخ.

