رئيس جامعة بنها يفتتح مهرجان "حان وقت الإبداع".. صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها مهرجان "حان وقت الإبداع" والذي ينظمه مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بمقر الجامعة بالعبور.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأكاديمية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن مركز الموهوبين والمبدعين يسعى لرعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين بالجامعة وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ويدعمهم أفكارهم الإبداعية ويسهم في تسويقها، من أجل الوصول بالموهوبين والمبدعين والمبتكرين للتميز والقدرة على المنافسة، كما أنه يسهم في بناء شخصيتهم وإعداد قيادات إبداعية شابة قادرة على التميز والريادة سعيا لبناء مجتمع المعرفة.

وأشار الجيزاوي إلى أن كافة أدوات الجامعة حريصة على اكتشاف إبداعات الطلاب ومواهبهم، مؤكدًا على أن الشباب يمثلوا 60% من السكان في مصر لذلك فنحن نسعي للاستثمار في الشباب من أجل مستقبل افضل لهم.

وقالت الدكتوره جيهان عبد الهادي، إن الجامعة تعمل دائما على بث روح التنافس بين الطلاب من خلال البحث العلمى والابتكار والابداع فى المجالات المختلفة وتشجيع الطلاب المبتكرين والمبدعين بما يحقق التميز والريادة.



وأشارت الدكتورة منى نصر إلى أن مركز الموهوبين يسعى لبناء فنان من خلال تنمية قدراتهم الابداعية حيث يشتمل المهرجان على الغناء والعزف، ورسم بوترية ، مهرجان سكب الألوان، وإلقاء الشعر، وقوس والسهم، ورماية ليزر.

افتتاح المهرجان

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