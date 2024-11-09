تمارا حداد: سكان غزة يمرون بمعاناة غير مسبوقة| فيديو

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة الذرائع بمعنى الكلمة سواء كان يستخدمها في الرواية السردية على مستوى أي حدث يحدث في الداخل الفلسطيني أو أي حدث يحدث بحقها فتستخدمها إسرائيل كذريعة من أجل استمرار احتلالها.

وأضافت حداد خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن إسرائيل هدفها الأساسي أن تستعمر وتستوطن الأرض الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الكثير أصبح لا يصدق الذرائع التي يتحدث عنها الاحتلال فالجميع الآن في الغرب أصبح يريد تعزيز الرواية الفلسطينية وبالتالي انعكست الآية وأصبح هناك كشف للهوية الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية.

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية، أن ما يحدث اليوم على أرض قطاع غزة لم يحدث في تاريخ الحروب أن يحدث مثل هذه المجازر في حق المدنيين والأطفال والنساء، لافتةً أن الكل يعلم أن إسرائيل استغلت ما حدث في الـ7 من أكتوبر في العام الماضي لتنفيذ أهدافها وإعادة احتلال قطاع غزة من جديد، وتصفية القضية الفلسطينية.