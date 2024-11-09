تمركزات وانتشار معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بعد توقعات بسقوط أمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن وجود تمركزات وانتشار معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في الأماكن التي من المتوقع فيها سقوطة أمطار متفاوتة الشدة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتجمع للسحب المنخفضة والكثيفة وسقوط أمطار.

وسجلت درجات الحرارة اليوم 24 درجة مئوية، وسرعة رياح 14 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 56% اليوم السبت 9 نوفمبر، وذلك تزامناً مع بدء موسم الشتاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم الوقت تتقدم السحب على باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.