رئيس جامعة بنها يفتتح مهرجان "حان وقت الإبداع" بمقر العبور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مهرجان "حان وقت الابداع" والذى ينظمه مركز رعاية الموهبين والمبدعين بمقر الجامعة بالعبور.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من القيادات الأكاديمية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مركز الموهبين والمبدعين يسعى لرعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين بالجامعة وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ويدعمهم أفكارهم الإبداعية ويسهم في تسويقها ، من أجل الوصول بالموهبين والمبدعين والمبتكرين للتميز والقدرة علي المنافسة ، كما أنه يسهم فى بناء شخصيتهم واعداد قيادات إبداعية شابة قادرة على التميز والريادة سعياً لبناء مجتمع المعرفة.



وأشار" الجيزاوى" الى ان كل ادوات الجامعة حريصة على اكتشاف ابداعات الطلاب ومواهبهم ، مؤكدا علي ان الشباب يمثلوا ٦٠% من السكان في مصر لذلك فنحن نسعي للاستثمار في الشباب من أجل مستقبل افضل لهم.



من جانبها قالت الدكتوره جيهان عبد الهادي ان الجامعة تعمل دائما على بث روح التنافس بين الطلاب من خلال البحث العلمى والابتكار والابداع فى المجالات المختلفة وتشجيع الطلاب المبتكرين والمبدعين بما يحقق التميز والريادة .



واشارت الدكتورة منى نصر الى ان مركز الموهبين يسعى لبناء فنان من خلال تنمية قدراتهم الابداعية حيث يشتمل المهرجان على الغناء والعزف ، ورسم بوترية ، مهرجان سكب الالوان ، والقاء الشعر، وقوس والسهم ، ورماية ليزر.