مياه الشرب تنظم سلسلة ندوات توعوية بمساجد القاهرة| صور

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة سلسلة من الندوات التوعوية بمساجد رئيسية في مختلف أحياء العاصمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع الوعي بأهمية المياه وترشيد استهلاكها.

وشهدت المساجد المشاركة، ومنها مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، ومسجد الأنوار المحمدية بالمطرية، والمسجد الكويتي بزهراء المعادي، ومسجد الرحمن بحدائق القبة، إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين حرصوا على حضور هذه الندوات للاستفادة من المعلومات التي قدمتها إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية، حول أهمية المياه في الحياة اليومية، وكيفية الحفاظ عليها من خلال اتباع طرق ترشيد الاستهلاك.

وتناولت الندوات مجموعة من المحاور الهامة، منها أهمية المياه، حيث تم التأكيد على أن المياه هي سر الحياة، وأن الحفاظ عليها واجب على كل فرد، وأسباب ندرة المياه حيث تم عرض أبرز التحديات التي تواجه العالم في مجال المياه، مثل التغيرات المناخية وزيادة الطلب، كما تمت مناقشة طرق ترشيد الاستهلاك وتم تقديم مجموعة من النصائح العملية التي يمكن لكل فرد تطبيقها في حياته اليومية، مثل إصلاح التسربات، وتقليل وقت الاستحمام، واستخدام المياه المعالجة في ري الحدائق، وكذا دور الدين في الحفاظ على المياه، حيث تم التأكيد على أن جميع الأديان السماوية تحث على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وفي ختام الندوات تم توزيع كتيبات وبوسترات توعوية على الحضور، بهدف ترسيخ المفاهيم التي تم طرحها خلال الندوات.

وأكدت شركة مياه القاهرة على أهمية هذه الندوات في نشر الوعي بأهمية المياه، مشيرةً إلى أنها تسعى دائما للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام المياه.