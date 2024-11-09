حقيقة توقعات اندماج منصة Truth Social التابعة لدونالد ترامب مع X

أثيرت توقعات محتملة بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات ، بأن إيلون ماسك قد يرغب في دمج X، والذي اطلق عليه سابقا "Twitter " ، مع منصة "Truth Social “ للتواصل الاجتماعي الخاصة بترامب ، حيث وصل عدد مستخدمي X النشطين شهريا حوالي 611 مليون مستخدم وتقدر قيمته بحوالي 9.4 مليار دولار، وفي الأسابيع الأخيرة، تخطت الشركة الأم لشركة

"Truth Social "TMTG منصة X، بقيمة 10 مليارات دولار.

ووفقا لما أثاره موقع "news week"، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، أثار البعض مخاوف بخصوص الصورة المتوقعة للشراكة بين ماسك، المؤيد الفعلي لترامب، حيث قالت كارا سويشر، وهي صحفية أعمال وإنترنت، "أظن أنه سيحاول دمج Truth Social مع X"، ولكن مع ذلك لا توجد أي خطوات جادة من الطرفين .

ويذكر أن ترامب أنشأ موقع " Truth Social " في مطلع عام 2022 بعد حظره من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، ولا مثل تويتر، لانتهاكه قواعدها بعد أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

أصر ترامب والكثير من الجمهوريين على مزاعم مفادها أن انتخابات 2020 تم سرقتها عن طريق تزوير واسع المستوي من قبل الناخبين، على الرغم من رفض هذا الادعاء عده مرات في المحكمة ومن قبل خبراء الانتخابات المستقلين، وفي 6 يناير، اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن، مما أدى إلى حدوث أعمال عنف في هذه العملية، مما أدى إلى مقتل شخص برصاص الشرطة وإصابة العشرات من الضباط .

وتم التسهيل لترامب بالعودة إلى ما يعرف الآن باسم X، لكنه أحيانا ما يتم نشره على موقع Truth Social، وتهتم المنصة بحماية حرية التعبير ووجود قدر أقل من الاعتدال والقيود مقارنة بالمنصات الرئيسية المختلفة .

وأضافت سويشر: يمكنهم "ترامب وماسك" دمجهما وتحويلهما إلى أسهم للحصول علي مزيد من الأموال لأنفسهم، قد يكون هذا مثيرا للاهتمام وفاسدا بصورة لا تصدق".

وفي الوقت ذاته ، ردد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أفكار مشابهة ، حيث كتب كاتب السيناريو آدم بيست على X: "من غيري يعتقد أن Truth Social وتويتر سيندمجان ويجعلان هذا المكان هو الأسوء ؟"

كما نشر أيضا دانييل ميركين، الرئيس التنفيذي لشركة Trade Ideas، على X، "سيقوم إيلون ماسك بدمج Truth Social وX واستخدام السهم $DJT كقناة لكليهما! سوف يجعل ترامب هذه الصفقة تحدث، إنها صفقة مربحة للجميع".