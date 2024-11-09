مكتبة مصر العامة بالزقازيق تكثف أنشطتها خلال أكتوبر الماضي

قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بتنظيم 7 ندوات بعنوان (حرب أكتوبر - الإرشاد الأسرى – صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى – توعية صحية - حقوق الإنسان - أختر حياتك - حلها في تدريبها ) وذلك خلال شهر أكتوبرالماضي

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في الحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور وتشكيل ثقافة المجتمع وتعزيز التواصل، والتعلم الذاتي ،فضلاً عن تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة مثل الندوات والمؤتمرات والجلسات النقاشية والأمسيات الشعرية، وأيضاً تقديم أماكن لعرض الأفلام ومنصات للمحاضرات المختلفة ، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى إهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية، وحفظ التراث.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي قدمت نشاط أعمال فنية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60متدرب (أطفال).

ونشاط تلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 (أطفال).

كما قامت بنشاط بازل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50متدرب (أطفال ).

ونشاط مسابقات ثقافية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50متدرب (أطفال ).

بالاضافة الي نشاط مسابقات ترفيهية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50متدرب (أطفال).

ونشاط كشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 40متدرب (أطفال).

ونشاط تعليم الرسم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50متدرب (أطفال).

كما قامت بنشاط رسم على الوجه حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50متدرب (أطفال ).

ونشاط تحسين الخط حيث بلغ عدد المستفيدين منه 30متدرب (أطفال ).

ونشاط التفصيل مستوى أول وثان حيث بلغ عدد المستفيدين منه 70متدرب (أطفال ).

وورشة فلك الأقمار الصناعية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 150متدرب (أطفال ).

وورشة تنمية مهارات حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (أطفال ).

ولتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي بتنظيم 15 زيارة لـ (جامعة الزقازيق - كبار بلا مأوى - مدرسة الأمل لضعاف السمع - دار المدينة المنورة للأيتام – مدرسة التربية الفكرية بالأشراف - مدرسة كفر الأشراف الإبتدائية - مدرسة البكاكرة للتعليم الأساسى – مدرسة الفصل الواحد بالإبراهيمية – أكاديمية أنس ابن مالك بمركز منيا القمح – مجمع سكوليفيا - مدرسة عبد اللطيف حسانين – أكاديمية الصحابة ببيشة قايد – كفر العرب ببلبيس – قرية الجبلة بمركز منيا القمح - مدرسة وروضة عمرو بن الخطاب بمركز ديرب نجم – مدرسة وروضة عبد العزيز على ) ، فضلاً عن تنظيم إحتفالية نصر أكتوبر ونادى الكتاب و اليوم الثقافي المصرى الأندونيسى ومعرض المنتجات التراثية ومعرض المأكولات الشعبية والبيت الفلاحى.

بالإضافة إلى إستقبال رحلات روضة مدرسة الناصرية - مدرسة السادات الثانوية بنات -مدرسة عبده عبد الحى الإبتدائية - جمعية نور الحياة لذوى الهمم - روضة مدرسة مشتول القاضي.