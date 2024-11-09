مياه القليوبية: عودة الخدمة تدريجيًا لمدينة قها وعدد من قرى طوخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عن الانتهاء بنجاح من أعمال الصيانة التي تمت بمحبس قطر 400 مم على خط قطر 700 مم المغذي لمدينة قها وعدد من القرى بمركز طوخ، وهي: ترسا، قرقشندة، شبراهارس، كفر الجمال، أجهور الكبرى، السيفا، برشوم الكبرى، برشوم الصغرى، الصالحية، كومبتين، كفر العمار، كفر منصور، كفر عابد، كوم الاطرون، وكفر النخلة.

وأضافت الشركة أن أعمال الصيانة تسببت في ضعف ضغط المياه في المناطق المذكورة، إلا أنه من المتوقع عودة المياه تدريجياً إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت الشركة حرصها على تقديم خدمة مياه نظيفة وآمنة للمواطنين، وأن أعمال الصيانة التي تمت تأتي في إطار خطة الشركة لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بقطع أو ضعف المياه من خلال الخط الساخن 125 أو على رقم 01200288880.