الجامعة المصرية الصينية تحتفل بتخريج دفعتين من كليتي الهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية

احتفلت الجامعة المصرية الصينية فرع مدينة نصر، بتخريج دفعتين جديدتين من كليتي الهندسة والتكنولوجيا وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، تحت رعاية الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس الأمناء والدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أشرف حلمي عميد كلية الاقتصاد، والدكتور محمد طلعت مصطفى عميد كلية الهندسة، ونقيب التجاريين وممثل عن نقابة المهندسين.

وأكدت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة تعتمد على الإنتاجية والتقنية غير التقليدية، لذلك دائما ما تكون حريصة على تأهيل خريجيها للمنافسة وتعزيز قدراتهم لمواكبة سوق العمل داخلياً وخارجيا، من خلال تنفيذ برنامج تبادل الطلاب مع كبرى الجامعات في الصين، مما يساعد على توفير فرص عمل والحصول على منح الماجستير والدكتوراه من الجامعات الصينية المصنفة عالميا.

شهد الحفل تكريم جميع الخريجين وسط حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأهالي والعاملين.

جدير بالذكر أن الدفعة التى تم تخريجها هى الدفعة الثالثة لكلية الهندسة والتى يوجد بها 4 برامج دراسية هي، التشييد والبناء، الطاقة والطاقة المتجددة، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة ميكاترونيك،

والدفعة الثانية لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، تقدم برامج إدارة الأعمال الدولية، الاقتصاد الدولي، التمويل والاستثمار، التسويق وبرنامج المحاسبة، كما توفر محاضرات أكاديمية مرتبطة بالتدريب المهني في مختلف المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال الدولية.

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