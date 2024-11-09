مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية حول "التخطيط الاستراتيجي"

برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط؛ دورة تدريبية بعنوان: "التخطيط الاستراتيجي"، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز، وحاضر فيها الدكتور عبد الرحمن حيدر عبد الرحمن، مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة (٦٥) متدرباً من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الدورة التدريبية تستهدف رفع كفاءة وزيادة وعي منسوبيها بأهمية التخطيط الإستراتيجى، وتنمية وتعزيز مهارات وقدرات جميع العاملين بها؛ بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم بكفاءة، واحترافية، موضحاً سعي الجامعة إلى الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية، والتميز الاستراتيجي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث تسعى الجامعة إلى تقديم تعليم متميز، وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على الابتكار والإبداع وفق رؤية مصر ٢٠٣٠؛ لتحقيق خطط التنمية المستدامة، مثمناً جهود مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة؛ في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خلال عقد الكثير من الدورات التدريبية التي تتعلق بتنمية، وتطوير كوادر الجامعة. وتحدّث الدكتور عبد الرحمن حيدر، في محاضرته عن التخطيط والإدارة الاستراتيجية ومراحل التخطيط، والصياغة الاستراتيجية، وتنفيذ الاستراتيجية وتقييمها والركائز الأساسية للصياغة الاستراتيجية، وعوامل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، والأهداف طويلة المدى، مستعرضاً أمثلة علي الاستراتيجيات منها: استحداث برامج جديدة، وتخفيض النفقات، والمشروعات، والبرامج المشتركة، وتنويع مجالات الأنشطة، كما قدّم بالشرح نموذج التخطيط، والإدارة الاستراتيجية، والذي ناقش خلاله: التعرف علي الرؤية، والرسالة، والأهداف، وتحليل البيئة الخارجية، والداخلية، وتحليل الوضع الراهن، وقياس، وتقويم الأداء، وتنفيذ الاستراتيجيات المختارة، ووضع أهداف طويلة الأجل، موضحاً مميزات التخطيط، والإدارة الاستراتيجية، ومدخلات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل مصفوفة العوامل الداخلية، والخارجية(IE)، وعلاقة الأهداف طويلة المدى؛ بتطور المؤسسة، ومعايير الاعتماد، والمسارات الاستراتيجية.

