ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسى مدير الإدارة من القيام بحملة تموينية برفقة مفتشي الرقابة التجارية بالإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٢١٨٦١ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية بناحية مركز غيتة خلف الكلية الجوية لحيازته وإنتاجه وتعبئته أسمدة زراعية سوبر فوسفات محسن ٣٣٪ من مواد خام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد (تاريخ الإنتاج أو الانتهاء أو فترة الصلاحية أو اسم الصنف أو اسم المصنع المنتج أو المكونات الأساسية أو التحذيرات الخاصة بالمواد الأولية) وقد تم التحفظ على ١٠٠ شيكارة سوبر فوسفات محسن وزن الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلوجراما بإجمالي ٥٠٠٠ كيلو جرام أسمدة زراعية بما يعادل ٥ أطنان بالإضافة إلى ضبط ٥ أطنان سماد سوبر فوسفات صب بدون بيانات تحت التعبئة وتم التحفظ على جميع المضبوطات بإجمالى ١٠ أطنان على ذمة المحضر المحرر، وجار العرض على النيابة العامة بهذا الشأن.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.