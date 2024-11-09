ناصر مندور يهنئ جامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية بالذكرى الـ115 لتأسيسها

شارك الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الاحتفال بالذكرى الـ 115 لتأسيس جامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية، وذلك من خلال كلمة تهنئة وجهها لرئيس الجامعة تقديراً لهذه المناسبة .

جاءت مشاركة الدكتور ناصر مندور في هذه المناسبة التاريخية ليعبر عن تقديره لهذا الصرح العلمي العريق، الذي تخرج منه حاصلا على درجة الدكتوراه، ليواصل إسهاماته البارزة في مجالات العلوم الزراعية والتعليم والابتكار.

وفي كلمة ألقاها "مندور"، أكد على عمق علاقته الأكاديمية والشخصية بجامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية، مشيراً إلى أنها ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل تُعد منارة علمية تلعب دوراً محورياً في تعزيز البحث العلمي والتقني في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

وثمن جهود جامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية في بناء جسور من التعاون بين مختلف الأطراف المحلية والدولية، مما يجعلها واحدة من أبرز الجامعات المتخصصة في العلوم الزراعية على مستوى العالم.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بما حققته الجامعة من إنجازات علمية و بحثية متميزة عبر تاريخها، مشيراً إلى دورها الكبير في تعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، وهو ما يعكس مدى التزامها بتقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات البيئية والزراعية العالمية.

كما وجه رئيس جامعة قناة السويس تهنئته لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين في جامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية، معرباً عن تقديره لدورهم الحيوي في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي للجامعة، و مثنياً على جهود المسؤولين الذين يمثلون دعماً رئيسياً للنجاحات المستمرة التي تحققها الجامعة.

واختتم الدكتور ناصر مندور كلمته بتأكيد أهمية دعم وتطوير هذا الصرح العلمي الرائد، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لجامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية في خدمة المجتمعات المحلية والدولية، ومشيراً إلى استمرار التعاون البناء بين جامعة قناة السويس وجامعة جنوب الصين في مجالات البحث العلمي والتعلم.