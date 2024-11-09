مبابي والثنائي البرازيلي يقودون تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا، بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريجو جوس.

ويأمل ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي، تحقيق الفوز على أوساسونا للعودة إلى الانتصارات مجددًا، بعدما غابت عنه في المباراتين السابقتين في مختلف المسابقات، وذلك بالهزيمة أمام الغريم التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في الدوري الإسباني، والخسارة من ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما يأتي أوساسونا في المركز الخامس وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.