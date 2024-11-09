تداعيات تعيين يسرائيل.. الاحتلال يلتهم المزيد من الأراضى الفلسطينية

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن شمال القطاع الغربي من الضفة الغربية يشهد اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي.

ولفتت خلال رسالتها على الهواء، لقناة القاهرة الإخبارية، إلى تبادل إطلاق النار بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة عقابا، حيث حاصرت قوات الاحتلال منزلًا، وأصابت شابًا استشهد متأثرًا بإصابته، واحتجز الاحتلال جثمانه، بالإضافة إلى إصابة فلسطيني يبلغ من العمر 56 عامًا، والاعتداء على آخر بالضرب المبرح.

وأردفت أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ الأمس، ومنذ السابع من أكتوبر، اغتال الاحتلال أكثر من 778 فلسطينيًا إما بالطيران المسير أو برصاص الاحتلال أو رصاص المستوطنين، من بينهم 67 طفلًا.

وأكدت أن الأوضاع تزداد غليانًا، خاصة بعد التغييرات السياسية في الداخل الإسرائيلي، وتعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع بدلًا من يوآف جالانت.

وختمت بأن الاحتلال يلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.