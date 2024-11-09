خبير: إسرائيل تصعد هجماتها ضد حزب الله في محاولة لكسب أراضٍ بلبنان

قال العميد مارسيل بالوجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مستفيدة من الوضع بلبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد كسر حزب الله، ولكن الحرب والعدوان الإسرائيلي لم يُحقق أي أهداف بعد.

وأضاف بالوجي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شمال إسرائيل لم تتأمن بعد، ولا إسرائيل عملت على تأمين ما وراء النهر الليطاني، لافتًا إلى أن ميدان الحرب مختلف عما كان عليه، إذ إن حزب الله اللبناني لا زال يحاول التفاوض بعد انتصاره في 2006.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن إسرائيل تسعى إلى رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، فضلًا عن أن تل أبيب تصعد هجماتها ضد حزب الله في محاولة لكسب أراضٍ بلبنان.

واختتم، أنه بعد إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بضرب المفاعلات النووية بلبنان، وزيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان لم يجعلها تقدم حلول لوقف الحرب، إذ إن مقترحات هوكشتاين فيها كثير من الأمور التي تمس السيادة والمنظومة السياسية بلبنان.