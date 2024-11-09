أستاذ تخطيط عمراني: مصر رائدة في التعامل مع العشوائيات

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن الأمم المتحدة تسعى لمواجهة أزمة السكن العالمية لتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات من خلال المنتدى الحضري العالمي، وناقشت الأمم المتحدة كيف تتحول المدن إلى مدن مستدامة لتوفير الأمان لساكنيها.

وأضاف رأفت، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر كانت رائدة في التعامل مع العشوائيات من خلال إيجاد تجمعات حضارية تستقبل رغبات المواطنين في الانتقال إليها، ونرى ذلك في المدن الجديدة التي تم تدشينها خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت من خلال هذا الهدف وهو رفع الضغط على المدن القديمة، وإيجاد متنفس جديد.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن البنية التحتية في المدن القديمة لم تعد تحتمل التطورات التكنولوجية الكبيرة، لذلك قامت مصر بتدشين مدن تصنف بأنها مدن ذكية، مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن، فضلًا عن خلق مدن تصلح للمباني الحكومية لمواكبة التطورات التكنولوجية من حوكمة ورقمنة.