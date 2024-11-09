محافظ الإسماعيلية يتابع الحملات التموينية لتوعية أصحاب المخابز البلدية المدعمة

مرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية،على المخابز البلدية المدعمة بنطاق المحافظة، لشرح وتوضيح أحكام القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤، والذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية لتنظيم العمل بالمخابز البلدية المدعمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تنفيذ حملات تموينية لتوعية أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وتعريفهم بأحكام القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤، الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن منظومة الخبز البلدي الحالية؛ لمعرفة حقوقهم وما عليهم من واجبات.

وأوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملات تموينية توعوية، قامت بالمرور على كافة المخابز البلدية المدعمة، لشرح أحكام القانون الجديد وتعريف أصحاب ومسئولي المخابز بحقوقهم ووجباتهم؛ بهدف تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية المدعمة، تحسين بيئة العمل، وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير محضرين لمخابز بلدية مدعمة قامت بالإغلاق وتوقف النشاط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.