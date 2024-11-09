آداب طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج الدراسات العبرية

احتفلت كلية الآداب بجامعة طنطا، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج الدراسات العبرية المميز والخاص بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في المدرج الغربي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية.

ووجهت الدكتورة سمر درويش، منسق برنامج الدراسات العبرية بالكلية، الشكر لإدارة الكلية المتمثلة في الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، على الجهود المبذولة في كافة قطاعات الكلية ودورها الريادي في حركة التطوير المستمرة. كما قدمت شكرها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم اللغات الشرقية، وهنأت أولياء الأمور الذين تحملوا الكثير حتى الوصول لهذا اليوم، مشجعةً الخريجين على مواصلة العمل والجد لرفع راية العلم.

من جانبه، عبّر الدكتور عبدالرزاق الكومي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن الأستاذ الدكتور ممدوح المصري، عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم بالتخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية. وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، مؤكدًا أن الجامعة وإدارة الكلية لم تدخر دعمًا طوال السنوات الأربع للوصول إلى هذا اليوم، ومعبرًا عن ثقته في الخريجين ككوادر واعدة لسوق العمل.

وعلى هامش الحفل، قام الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبادة العربي منسق عام البرامج الأكاديمية التخصصية المميزة بالكلية، والدكتورة سامية السيد حمزة أستاذ قسم اللغات الشرقية، والدكتور إبراهيم نصر الديبكي أستاذ قسم اللغات، والدكتورة سمر درويش منسق برنامج الدراسات العبرية، بمنح دروع التميز وشهادات التكريم لأوائل خريجي الدفعة، وجميع الطلاب والطالبات ببرنامج الدراسات العبرية وأوائل فرق شعبة العبري، متمنين لهم النجاح والتفوق في مسيرتهم العملية.