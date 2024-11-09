إطلاق 5 صواريخ قادمة من لبنان على مدينة حدودية بالأراضي المحتلة

أطلقت صواريخ على مدينة نهاريا الحدودية داخل الأراضي المحتلة من لبنان، واعترضتها الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد نحو 5 صواريخ أطلقت باتجاه الجليل الأعلى والغربي، مشيرا إلى أنه تمكن من اعتراض بعضها.

وفى وقت سابق أفاد حزب الله اللبنانى، بأن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية مستوطنة كريات شمونة.

أعلن الحزب عن استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال مدينة حيفا بدفعة صاروخية.

كما استهدف حزب الله - وفقا لبيان آخر له أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - مدينة صفد المحتلة بدفعة صاروخية.

