تكنولوجيا سوهاج تنظم زيارة ميدانية لورشة خاصة بمترو الأنفاق

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، زيارة ميدانية لورشة السلام التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق، وكذلك مركز التحكم الرئيسي لقطار العاصمة LRT، والتي شارك بها طلاب قسم تكنولوجيا السكة الحديد، وذلك في اطار إكساب الطلاب الخبرات اللازمة وربطهم وتأهيلهم بسوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولي، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالارتقاء بمهارات وقدرات أبنائها الطلاب، لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز الجانب العملي والتطبيقي للطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد الكلية، أنه خلال الزيارة تم تعريف الطلاب على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في تشغيل وصيانة شبكة المترو والقطارات الكهربائية، حيث إن الزيارة أتاحت للطلاب فهم آليات التحكم والإشراف على حركة القطارات على أرض الواقع، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل في مجال تكنولوجيا السكة الحديد والنقل.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بدعم الجامعة لمثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تتيح لهم التعرف على المؤسسات ذات الصلة بدراستهم العلمية.

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