خبير أمن معلومات: «واتس آب» يتيح التحقق من الصور المزيفة عبر ميزة جديدة

علّق الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على الأوبشن الجديد الذي يطلقه تطبيق "واتس آب" للتحقق من الصور المزيفة عبر ميزة جديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر في النسخة التجريبية ولأجهزة الأندرويد فقط.

وأضاف حجاج اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "dmc"، أن هذه الميزة التي سيطلقها تطبيق الواتس آب لم تصل إلى مصر حتى الآن ولكنها متواجدة في الولايات المتحدة، وستتاح في القريب العاجل لباقي المستخدمين، مؤكدًا أن كل المنصات الآن تسعى لخلق آلية تستطيع من خلالها التعرف على الصور المزيفة، وهذا الأمر سيكون متاحًا في كل التطبيقات.

وأوضح أن هذه الخاصية ليست فعالة لأن مستخدمي الصور والفيديوهات الآن تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه خلال العام القادم كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل التطبيقات ستعمل على تطبيق آلية للتعرف على الصور المستخدمة والفيديوهات إذا كان تم عملها بالذكاء الاصطناعي أو حقيقية غير مفبركة.