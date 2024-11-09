الشافعي تقود فتيات الأهلي لأول فوز في دوري براعم الكرة الطائرة

حقق فريق فتيات الأهلي مواليد 2015 بقيادة المدير الفني آية الشافعي، فوزا ساحقا على فريق الصيد فرع القطامية بثلاثية نظيفة في افتتاحية دوري البراعم الذي تنظمه منطقة القاهرة لكرة الطائرة.

واستطاع فريق النادي الأهلي بقيادة المدير الفني الموهوبة آية الشافعي السيطرة على مجريات الأشواط الثلاثة والتي جاءت نتائجها كالتالي، الشوط الأول 25/4 والشوط الثاني 25/11 فيما انتهى الشوط الثالث بنفس نتيجة الشوط الأول 25/4.

وتضم قائمة فريق النادي الأهلي مواليد 2015 للكرة الطائرة كلا من: فاطيما نادر عبد الباقي، تقوى عمرو، تاليا أحمد سيد، تاليا معتز، كرمه جهاد، عاليا محمد، سلمي عبدالله، وجوري محمد، سيلين إبراهيم، داليدا محمود، رقية محمد أحمد، وعاليا أحمد طلعت، أسيا سعيد، كندة عمرو، ملك عمرو، فريدة وائل، كرمة أحمد، كندة عمرو الششتاوي.

يذكر أن المدير الفني آية الشافعي نجمة الأهلي السابقة تعد من أفضل مدربي القطاع نظرا لامتلاكها موهبة كبيرة في تأهيل البراعم.