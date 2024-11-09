أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، دحرت تشكيلات اللواء الميكانيكي 42، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي "120" و"125"، في مناطق إيزبيتسكوي وفيلتشا وتيرنوفايا في مقاطعة خاركوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية -: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي - 30".

وأضافت أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، قامت بتحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وزاغريزوفو وبوغسلافكا بمقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 440 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي 30"، وتم تدمير مستودعي ذخيرة.

وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني، وكوراخوفو، وأندرييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، وتم صد هجوم مضاد للقوات الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 770 عسكريًا، وسيارتين، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز جفوزديكا، عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي – 30"، عيار 122 ملم، ومدفعي "إم – 119"، عيار 105 ملم، أمريكي الصنع، ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكلاف - إن"، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة، وفقا للبيان.

وتابع البيان أن "وحدات من مجموعة "المركز"، واصلت تقدمها في أعماق دفاع القوات الأوكرانية، ودحرت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وتاراسوفكا، وستاري تيرني، وديميتروف، وداتشينسكوي وكاترينفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، وتم صد خمس هجمات مضادة للمجموعات الهجومية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"

وبلغت الخسائر الأوكرانية، ما يصل إلى 420 عسكريًا ودبابة ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين سويديتي الصنع من طراز "فايكنج"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع "دي - 20"، عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي - 30" عيار 122 ملم، بحسب الدفاع الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق رازدولنوي، وسوخي يالي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 125 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومستودع للوقود.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم - مصنوع في الولايات المتحدة. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وأشار البيان إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 648 طائرة حربية، 283 مروحية، 35476 طائرة مسيرة، 585 نظام دفاع جوي صاروخي، 19151 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1486 راجمة صواريخ، 17501 مدفعية ميدانية وقاذف هاون، 28116 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

