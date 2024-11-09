الإعدام لـ عاطل اختطف طفلا وتعدى عليه جنسيا بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا، لعاطل، لاتهامه بخطف طفل بالإكراه لمنزله والتعدي عليه وذلك تحت تهديد سلاح أبيض "كاتر"، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12585 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1746 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب ع إ"، 46 سنة، مقيم شارع الأمير شبرا المحطة شبرا الخيمة أول، وشهرته "إيهاب إمبابي"، لأنه في يوم 24 / 6 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا محافظة القليوبية، قام بالخطف بالإكراه والتحيل الطفل "إبراهيم م ع"، مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقة جيرة بأن قام باعتراضه حال سيره بالطريق العام واستدرجه عنوة إلي منزله منتزعا إياه من بيئته إلي ذلك المكان بعيدا عن أعين المارة حتى تمكن من احتجازه والاختلاء به لإتمام جريمته.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرضه بالقوة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد عقب استدراجه وقام بالتعدي عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه سرق الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بتهديده بالأداة تالية الوصف وما أتاه حياله من أفعال حتى يمنعه من الاستغاثة بأحد لإتمام فعله الإجرامي حتى تمكن من شل مقاومته والاستيلاء على المسروق.

واستطرد أمر الإحالة أنه حجز المجني عليه رغما عنه دون أمر من الحكام وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز أداة (كاتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.