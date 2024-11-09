الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 43552 شهيدًا

أفادت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43552 شهيدًا و102765 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، عن سقوط 44 شهيدًا و81 مصابًا في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي سياق متصل استشهد 11 مواطنًا، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدينة غزة وبيت حانون شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، موضحة أن ستة مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال المدفعي على مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

جدير بالذكر أن طيران الاحتلال نفذ غارة على مبنى في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.