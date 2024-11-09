“صحة المنيا”: تطعيم أكثر من 110 آلاف طفل و688 ألف طالب في المدارس

ذكر الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصح من خلال مبادرة بداية قامت بمجهود كبير خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأسفرت جهود مديرية الصحة بالمنيا خلال شهر اكتوبر ضمن مبادرة بداية عن تطعيم 110 آلاف و630 طفلًا بالتطعيمات الروتينية بلقاحات مخصصة للفئات العمرية من سن يوم حتى 18 شهرًا، كما تم تطعيم 298 ألف و561 طالبًا في الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس)، وتطعيم 390 ألف و419 طالبًا في الصفوف الأولى من الحضانة وحتى الثانوي ضد الالتهاب السحائي، منذ انطلاق العام الدراسي 2024/2025.

IMG-20241109-WA0024

IMG-20241109-WA0027

IMG-20241109-WA0026

IMG-20241109-WA0029

IMG-20241109-WA0028