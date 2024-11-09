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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

“صحة المنيا”: تطعيم أكثر من 110 آلاف طفل و688 ألف طالب في المدارس

ضمن مبادرة “بداية”:

جانب من التطعيمات
جانب من التطعيمات
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ذكر الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصح من خلال مبادرة بداية قامت بمجهود كبير خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأسفرت جهود مديرية الصحة بالمنيا خلال شهر اكتوبر ضمن مبادرة بداية عن تطعيم 110 آلاف و630 طفلًا بالتطعيمات الروتينية بلقاحات مخصصة للفئات العمرية من سن يوم حتى 18 شهرًا، كما تم تطعيم 298 ألف و561 طالبًا في الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس)، وتطعيم 390 ألف و419 طالبًا في الصفوف الأولى من الحضانة وحتى الثانوي ضد الالتهاب السحائي، منذ انطلاق العام الدراسي 2024/2025.

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العام الدراسي 2024 جهود مديرية الصحة مديرية الصحة بالمنيا وكيل وزارة الصحة بالمنيا وزارة الصحة مبادرة بداية