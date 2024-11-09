خبراء أفارقة: القارة السمراء تمتلك 30% من احتياطيات العالم من المعادن

أكد خبراء مشاركون في قمة "المعادن الإفريقية المهمة 2024" بالعاصمة الجنوب إفريقية كيب تاون، إن قارة إفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن في العالم، تؤهلها للتحول في نظام الطاقة العالمي، ومن بين تلك المعادن رواسب هائلة من الكوبالت والمنجنيز والجرافيت الطبيعي والنحاس والنيكل والليثيوم وخام الحديد.

وذكرت "شركة إنرجي كابيتال آند باور" - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - أن قمة "المعادن الإفريقية المهمة 2024" ناقشت على مدار يومين المطالب العاجلة لسلسلة القيمة المعدنية المهمة في إفريقيا، بحضور قادة الصناعة وصناع السياسات والجهات المقدمة للخدمات والمستثمرين، وسلطت الضوء على الفرص المتاحة لإفريقيا لتحفيز قطاع التعدين مع الاستفادة من مواردها الطبيعية لتعزيز القيمة المضافة ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن القمة تضمنت أيضا منتدى وزاريًا تضمن مشاركة وزارات التعدين من إيسواتيني وملاوي والأرجنتين، بالإضافة إلى ممثلين من تنزانيا، كما استعرض المتحدثون رفيعو المستوى خلال المنتدى عددًا من المشاريع التي تهدف إلى تعظيم إنتاج المعادن أثناء مناقشة كيفية الاستفادة من الموارد المعدنية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.

وأوضحت الشركة أن القمة تضمنت مناقشة جماعية مع ممثلين رفيعي المستوى من شركات التعدين ومؤسسات التنمية بما في ذلك بينسانا ومعهد أبحاث السياسات الإفريقية ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية.. مشيرة إلى أن منتدى الاستثمار الذي عقد خلال القمة عرض تدابير تمويل مبتكرة لتعزيز تدفق رأس المال عبر السوق الإفريقية، واستعرض كيف يمكن للحكومات في جميع أنحاء إفريقيا تعزيز الابتكار في مجال التعدين في القارة لجذب استثمارات جديدة وزيادة إنتاج المعادن الحيوية لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.