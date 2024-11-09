ضبط 110 مخالفات تموينية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 110 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 83 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات) و27 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين ) .

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