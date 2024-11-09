أستاذ جراحة طب بيطري: تطعيم الحيوانات مهم لحماية الإنسان

قال الدكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، إن تطعيمات الحيوانات لها أهيمته الكبرى في فصل الشتاء ومن الأمور الأساسية التي يجب على مربي الحيوانات عملها باستمرار.

وأضاف «القصبي» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذما عبر القناة الأولى والفضائية المصرية ،أنه يجب على الشخص الذي يربي حيوانات زيارة الطبيب بصفة دورية، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك برنامج تطعيمات يسير عليه المربي ومتابعته مع الطبيب المتخصص.

ولفت إلى أن التطعيمات لا تكون للحيوانات ذات الأعمار الصغيرة بل مستمرة بصفة دورية، مثل تطعيم السعار والتطعيم الثماني للكلاب، والتطعيم الرباعي للقطط، فضلا عن أن التطعيم يُأخذ كل 9 شهور.

وتابع: «التطعيم السنوي لا يكون كل سنة ولكنه يكون كل 9 أشهر، لأن تتر مناعة القطط والكلاب يقل بعد تسع شهور، وبالتالي يجب على المربي أن يكون لديه فكرة قبل أن يدخل الحيوان بيته بالجدول المخصص للتطعيمات، إذ أنها لا تحمي الحيوانات الأليفة ولكنها الهدف الأساسي منها حماية الإنسان».