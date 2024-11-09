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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"فيفا" يصدم الأهلي بشأن بطولة القارات الثلاث

الأهلي بطل القارات
الأهلي بطل القارات الثلاث
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تلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق ببطولة القارات الثلاث التي توج بها النادي الأهلي مؤخرا بالفوز على العين الإماراتي.

وكان النادي الأهلي أرسل خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاستفسار عن إمكانية وضع شعار "بطل القارات الثلاث" و"بطل نصف العالم" على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم النادي الأهلي بأن "فيفا" هو صاحب الحق فى منح أي شعار خاص به لأي نادٍ، وأنه يُرسل للأندية والمنتخبات واللاعبين الشعار المسموح لهم بوضعه على القميص الخاص بهم حسب رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت الايام الماضية شهدت تداول قميص خاص بالنادي الأهلي عبر مواقع السوشيال ميديا وضع عليه شعار فيفا بأن الأهلي بطل القارات الثلاثة، وأن الأهلي سيشارك بهذا القميص في كأس العالم للأندية صيف 2025  قبل أن يتم اكتشاف أن الشعار على القميص "مفبرك" وغير صحيح، لأن النادي لم يحصل على موافقة باستغلال هذا الشعار على قميص النادي.

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