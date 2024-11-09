للمرة الثالثة.. الجيش الإسرائيلي يمنع دخول وفد طبي لمستشفى كمال عدوان

قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة ،اليوم السبت، إن الوضع كارثي وللمرة الثالثة الجيش الإسرائيلي لا يسمح بدخول وفد طبي جراحي.

و أكد أبو صفية فى تصريحات له أن الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات والمستهلكات الطبية للمستشفى منذ أكثر من شهر، حيث إن كافة المساعدات التي تحاول منظمة الصحة العالمية إدخالها يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تحرك سيارات الإسعاف في الشمال وحالات المجاعة بدأت تتوافد إلينا، لافتًا أن المستشفى يقدم خدمات للمصابين بأقل الامكانيات في ظل اعتقال الجيش الإسرائيلي كوادر طبية متخصصة وشح المستلزمات الصحية، مطالبًا كافة المنظمات الإنسانية بالتدخل لوقف هذا القصف، منوهًا إلى أننا ما زلنا محاصرين وآن الأوان لحماية المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة.