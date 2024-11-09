بطلة العرب للشطرنج الكلاسيكي: عمري 11 عاما.. وبطولة العالم "حلمي"

قالت رغد علاء الدين الفائزة بالبطولة العربية للشطرنج الكلاسيكي بتونس، إنها تحلم بأن تكون بطلة العالم، مشيرةً، إلى أنها تدربت كثيرا حتى تحقق أفضل النتائج في البطولة العربية.

وأضافت "علاء الدين"، في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "البطولة كانت قوية للغاية وحصلت على المركز الأول، وأبلغ من العمر 11 عاما".

وتابعت: "أحب اللعبة منذ الخامسة من عمري، لأن أبي كان يدرب إخوتي وكنت أشاهدهم وهم يلعبون كل يوم، وكانت لدي الرغبة في اللعبة معهم، وبدأ أبي يعلمني بالتدريج، كان الأمر صعبا في البداية، لكن مع التدريب واكتساب الخبرات أصبح الأمر أفضل كثيرا وحققت تقدما".

وواصلت: "في البداية شاركت في بطولات محلية وحققت المركز الأول، وشاركت في بطولة الجمهورية عام 2021 وفزت بها ثم شاركت في تصفيات بطولة إفريقيا وفزت بها، وفزت ببطولة إفريقيا بعد ذلك".