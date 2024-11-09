اليوم.. ذكرى رحيل "عملاق الدراما" أحمد خليل

تحل اليوم ذكرى وفاة عملاق الدراما الفنان القدير أحمد خليل الذي يعد من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية، حيث قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفن، لينال حب وتقدير الجماهير له.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ر، تقريرا بعنوان اليوم.. ذكرى رحيل "عملاق الدراما" الفنان الكبير أحمد خليل، إذ استطاع تقديم كل الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية.

وُلد الفنان الراحل في 15 يناير عام 1941 في المنصورة، وعشق التمثيل منذ صغره، لكن والده رفض مبدأ التمثيل لأنه كان يحلم أن يصبح ابنه مهندسا، لكن خليل صمم على رأيه وتحقيق حلمه.

وبعد أن تخرج في الثانوية العامة أصر على الالتحاق بمعهد السينما، ووافق والده، وتخرج عام 1965 وعمل في مسرح الجيب وشارك في عدد من العروض المهمة منها ياسين وبهية وحب تحت الحراسة.

بدأ الفنان أحمد خليل مشواره في عالم التمثيل في ستينيات القرن الماضي من خلال المسرح ثم اتجه إلى السينما وشاشة التلفزيون وقدم ما يقرب خلال 300 عمل فني كان آخرها المشاركة في إحدى حكايات مسلسل إلا أنا مع الفنانة ميرفت أمين.

