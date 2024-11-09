استشاري: خطورة الذكاء الاصطناعي في محاكاته السلوك الإنساني

قال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن خطورة الذكاء الاصطناعي تكمن في محاكاته السلوك الإنساني، إذ أن محاكاته تعد محل جدال خلال الفترة الحالية.

وأضاف «الحارثي» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى أن هناك تطورا كبيرا في النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي مثل «chat GPT» الذي أصبح يحاكي الطريقة البشرية سواء في الصوت أو في طريقة الكتابة.

وتابع: «التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي أصبح حديث العالم، إذ أن العالم كله بات يتحدث عن الطريقة التي يتحدثون بها مع chat GPT، ويعتقدون أنه أصبح إنسان له القدرة على فهم سلوكهم، وأصبح أقرب إليه من صديقه البشري».

ولفت استشاري تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه خلال الفترة الماضية عملت الشركات المتخصصة على تغذية الذكاء الاصطناعي بكم هائل من المعلومات والبيانات، فضلا عن أنه لا بد من تعلم استخدام تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة، إذ أنها في تطور مستمر.

