تكاثر السحب على الإسكندرية وتوقعات بهطول أمطار

تشهد سماء الإسكندرية تجمعا للسحب المنخفضة والكثيفة، والتي حجبت أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 24 درجة مئوية، وسرعة رياح 14 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 56%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم الوقت تتقدم السحب على باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرصة موجودة للأمطار الخفيفة مع تقدم الوقت لجنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.