كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية؟ (فيديو)

كشف الدكتور أحمد السداوي، وكيل كلية شؤون التعليم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن بعض السلبيات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المحتملة على الأفراد.

وخلال لقائه في برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه رشا مجدي ونهاد سمير على قناة “صدى البلد”، أوضح السداوي أن الذكاء الاصطناعي هو أداة تهدف إلى تحسين مهارات الأشخاص في حياتهم اليومية وفي شتى المجالات.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا مستمرًا في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منه في أداء المهام المعقدة أو إنجاز الأعمال التي تتطلب جهدًا كبيرًا.

وعن إمكانية استبدال الذكاء الاصطناعي للبشر في بعض التخصصات، أوضح السداوي أنه لا يمكن الاستغناء عن الإنسان تمامًا، إلا أنه قد يتم تقليص عدد العاملين في بعض المجالات، دون أن يتم الاستغناء الكامل عنهم.