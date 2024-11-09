أنباء عن اعتزام قطر إجلاء قادة حماس من الدوحة.. والحركة تنفي

نفى ثلاثة مسؤولين في حماس، اليوم السبت، ما تردد عن أن قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد، وفقا لرويترز.

كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، أن واشنطن أبلغت قطر بأن وجود قادة حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولاً، بعد أن رفضت الحركة في الأسابيع الأخيرة أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، عن رفع مطالب عدة من قبل أعضاء بارزين إلى وكالات حكومية داخلية، على رأسها تسليم القيادي خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر.

وفى بيان نشره مجلس الشيوخ الأمريكي وتتضمن المطالب إبلاغ دولة قطر "أن قادة حماس لن يكونوا موضع ترحيب في عواصم أي شريك للولايات المتحدة بعد الآن".

وأضاف البيان؛ أن "حماس استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع مسؤولين إيرانيين وعدم إنجاز مفاوضات مثمرة".

وحث البيان، وزيري الخارجية والعدل الأمريكيين، على التحرك "بسرعة ضد القيادة المتبقية لحماس، حتى يتم تدمير المنظمة وهزيمتها".

