رحلت عن عالمنا أمس الجمعة الإعلامية والروائية جيلان حمزة، ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة معهد الدراسات الإعلامية وكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وشقيقة الإعلامية كريمان حمزة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان "الإعلامية والروائية الكبيرة جيلان حمزة.. رحلة إبداعية في صناعة الإعلام".

جيلان حمزة كاتبة وصحفية وروائية وإعلامية تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراة في الإعلام من جامعة الزقازيق عن رسالة بعنوان "تأثير التلفزيون على النشء والشباب".

أول رواية كتبتها كانت في السابعة عشرة من عمرها وحملت عنوان "قلب بلا قناع" ثم "اللعبة والحقيقة" ونالت عنها جائزة الأدباء الشبان، وبدأت مشوارها مع العمل الإعلامي عقب وفاة والدها، إذ رشحها عبد القادر حاتم وزير الإعلام المصري حينها للعمل في التلفزيون المصري، وأخذها عبد الحميد يونس رئيس التلفزيون المصري في ذلك الوقت إلى الاستديو لبدء العمل.



