محافظ أسيوط يوجه بتطهير مخرات السيول بـ«درنكة»

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة موسعة لتطهير مخرات السيول بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وإزالة أي عوائق لضمان سريان المياه بها حال حدوث أمطار غزيرة أو سيول، من بداية المسار حتى مكان الصرف النهائي وذلك ضمن خطة المحافظة الاستباقية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للاستعداد لموسم الشتاء.

كان محافظ أسيوط – خلال جولته الميدانية لتفقد مخرات السيول بقرية درنكة - قد وجه الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون فرحان مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز لمراجعة مخر السيل والعمل على تطهير مجراه وإزالة كافة العوالق الموجودة به للتأكد من جاهزيته لاستقبال أي أمطار ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة بما يضمن حماية المواطنين.

كما كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، لمراجعة جميع مخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والوقوف على مدى جاهزيتها وحالتها الفنية وكذلك القيام بحزمة من الإجراءات الاحترازية منها: (المرور على مخرات السيول - التأكد من تطهيرها - إزالة كافة المعوقات - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش)، لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي فضلاً عن متابعة مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، كما تم التنبيه على الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات على الفتح والقفل.

1000007427

1000007426