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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ستُحاكم أمام القانون الدولي

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان
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قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه لا بد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية من أجل إرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.

وأضاف سعيد خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك ضغطا دوليا كبيرا يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي، لافتًا إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.

الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان القانون الدولي إسرائيل