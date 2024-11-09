تعيينات ترامب المحتملة تشير إلى سياسة أكثر تشددًا تجاه إيران.. السفير السابق لألمانيا من أبرز المرشحين لحقيبة الخارجية

بدأت الدوائر تدور حول أسماء بعينها مرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتزم إعلانها قريبا، وتشير هذه الأسماء إلى التوجهات والنبرة التي ستتخذها سياسته تجاه الحكومة الإيرانية في الأسابيع المقبلة، رغم قلة التصريحات التي أدلى بها حول نواياه المباشرة.

من بين الأسماء التي أثارت اهتمام المتابعين، يتم ذكر براين هوك، المبعوث الخاص السابق لترامب إلى إيران، الذي يقال إنه سيكون له دور في فريق الانتقال في وزارة الخارجية.

ويرى مراقبون إيرانيون وأمريكيون من أصل إيراني في هذا التعيين إشارة إلى موقف أكثر تشددًا تجاه طهران بعد أربع سنوات من السياسات الأكثر تساهلًا في عهد إدارة بايدن، لكن هوك ليس الشخص الوحيد الذي يُنظر إليه على أنه من "الصقور" بشأن إيران.

السفير السابق ريتشارد غرينيل

ريتشارد غرينيل، السفير الأمريكي السابق في ألمانيا خلال فترة ترامب الأولى، كان له دور بارز في حملة ترامب الأخيرة، وكان حاضرًا في اجتماع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر.

ويتم تداول اسمه في وسائل الإعلام الأمريكية كأحد الأسماء البارزة لتولي منصب وزير الخارجية أو مستشار رئاسي.

على الرغم من دعم غرينيل القوي لسياسات ترامب، إلا أنه دبلوماسي ذو خبرة واسعة ويعرف جيدًا أوروبا وعلاقاتها مع إيران. في مقابلة حديثة مع Newsmax، كان غرينيل حذرًا في تناول مطالب بعض مؤيدي ترامب بالتنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا.

وفي نفس المقابلة، انتقد غرينيل قرار الحكومة الأمريكية بالسماح للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بزيارة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم الاحتجاجات اليومية أمام فندقه.

كما انتقد غرينيل إيران بسبب برنامجها النووي وسياساتها العسكرية والخارجية، بالإضافة إلى سجلها في حقوق الإنسان، خاصة حقوق المثليين. في أبريل 2022، قال في قناة "إيران إنترناشيونال": "نعلم أنهم ينكرون بشكل ممنهج، كل يوم، حقوق الإنسان الأساسية للنساء وللمثليين وللسكان بشكل عام".

المرشح السابق لمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين

أحد الأسماء الأخرى التي يُحتمل أن تُرشح لمنصب وزير الخارجية هو روبرت أوبراين، الذي شغل سابقًا منصب مستشار الأمن القومي لترامب. كان أوبراين قد لعب دورًا رئيسيًا في عام 2019 في إطلاق سراح طالب من جامعة برينستون، زييوي وانغ، الذي كان مسجونًا في إيران بعد محاكمة سرية دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.

أوبراين، وهو محامٍ ذو خبرة واسعة في الشؤون الخارجية، كان دائمًا معارضًا للاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس أوباما مع إيران في عام 2015، حيث وصفه بأنه "هدية بقيمة 150 مليار دولار" لطهران في مقابل اتفاق ضعيف.

في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية في ديسمبر 2022، قال أوبراين: "إذا تبادلنا معهم التجارة وأعطيناهم تنازلات، سيصبحون أغنياء، وسيتحولون ليصبحوا أكثر ديمقراطية. لكن النظام الإيراني أصبح أكثر استبدادًا، وصدر المزيد من الإرهاب، وخلق المزيد من الفوضى في العالم، وقتل المزيد من الأمريكيين وغيرهم."

السناتور بيل هاغرتي

يتم أيضًا ذكر السناتور الجمهوري بيل هاغرتي كأحد الأسماء المحتملة لتولي مناصب مهمة مثل وزير الخارجية أو الخزانة أو التجارة. هاغرتي الذي شغل منصب السفير الأمريكي في اليابان، كان من أبرز المنتقدين لسياسات إدارة بايدن تجاه إيران في مجلس الشيوخ، حيث انضم إلى آخرين في الحزب الجمهوري مطالبين بمزيد من الضغط على طهران.

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقد هاغرتي إدارة بايدن لعدم نزاهتها بشأن السفير الأمريكي في إيران، روبرت مالي، الذي تم تعليقه في 2023 بسبب مزاعم بوجود انتهاكات أمنية. كما انتقد هاغرتي صفقة الـ 6 مليارات دولار التي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة سجناء من إيران.

السناتور ماركو روبيو

من بين الشخصيات السياسية الأخرى التي تُذكر كمرشحة محتملة لمنصب وزير الخارجية، يتصدر السناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي يتمتع بآراء قوية مؤيدة لإسرائيل، وكان دائمًا ما يلوم إيران على الفوضى التي تخلقها في المنطقة.