حزب الله: قصفنا مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، اليوم السبت، وفقا لبيان آخر له أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، استهداف مدينة صفد المحتلة بدفعة صاروخية.

كما أعلن حزب الله، استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال مدينة حيفا بدفعة صاروخية.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث نفذ غارة على حي مريصع في بلدة أنصار بصاروخ موجه، وأفاد عن ارتقاء شهيد وجريحين عملت فرق الإسعاف على نقل الشهيد، فيما نقل الجريحين الى مستشفيات المنطقة.

وكان الحي المذكور تعرض هذا الصباح لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية ودمرت منزلا فيه.

ووصلت الحصيلة النهائية لغارات الاحتلال على بلدتي لبابا ومجدل بلهيص في البقاع الغربي لا سيما بعد رفع الأنقاض عن المنازل المستهدفة، إلى أربعة شهداء في بلدة مجدل بلهيص، أما في لبّايَا فاستشهد شخصان آخران.

كما أغار الاحتلال على الخيام حي الجلاحية في مرجعيون، وبلدة دبين، فيما أدى العدوان الذي تعرض له حي المسلخ في مدينة النبطية إلى تدمير عدد من المباني السكنية، بعدما استهدفهم الطيران المعادي بغارة تسببت أيضا بإلحاق أضرار فادحة بعشرات الشقق والمحال التجارية والسيارات المجاورة لمكان الاستهداف.

وعملت فرق من بلدية النبطية وجمعية بيت الطلبة على رفع الركام والردم وفتح الطريق بين الحي المستهدف وبقية الأحياء.

كما دمرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، واحدا من أهم المنازل التراثية والتاريخية في مدينة النبطية، دارة الوزير والنائب السابق الراحل رفيق شاهين (دارة آل شاهين) في حي الميدان، بعدما استهدفته بغارة أدت إلى تحويله كتلة من الركام وطمرت تحته حقبة طويلة من الأحداث السياسية والشعبية على مدى عقود من الزمن.

كما أدت الغارة الإسرائيلية الى تدمير منزل كمال ضاهر، وهو منزل تراثي تم ترميمه أخيرا، وكان كمقر سابق للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي.

وطنية - أغار الطيران المعادي على بلدة دبين.

وشن طيران الاحتلال غارات مستهدفًا بلدة المجادل، كما استهدفت مسيَّرة دراجة نارية في بلدة المجادل، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، وتتعرض الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي من مواقع الاحتلال المنصوبة في فلسطين المحتلة من دون وقوع إصابات.

هذا فيما شهدت قرى قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على مدينة صور أكثر من مرة واستهدف مبنى في شارع محال صفي الدين، ومبنى آخر في شارع المدرسة الدينية، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور للمعالجة.

وبعد أقل من ساعة، كرر طيران الاحتلال الإغارة على المدينة، مستهدفا مبنى ملاصقا للمباني التي استهدفت سابقا، خلال قيام فرق الدفاع المدني بالتفتيش بين الأنقاض عن ناجين أو جرحى، وقد أعلنت فرق الدفاع المدني - في بيان - أن حصيلة الغارات على مدينة صور ليل أمس 9 شهداء وعشرات الجرحى. وقد توقفت عمليات البحث إلى صباح اليوم بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض جدا، وقد ألحقت الأضرار الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمكان المستهدف.

وأغار الطيران الإسرائيلي 3 مرات على بلدة صفد البطيخ، كما أغار على مدينة بنت جبيل، وعلى بلدات مجدل سلم، شيحين، سهل المجادل طيرحرفا، الجبين، الحنية، مجدل زون، عيتا الشعب.

وليل أمس وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة فوق مجرى نهر الليطاني وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.

وتشير الإحصائيات إلى أن حزب الله اللبناني نفذت ليل أمس وحتى صباح اليوم عشرات العمليات النوعية استهدفت خلالها مراكز وتجمعات العدو الإسرائيلي على طول خط المواجهة بالقطاعين الغربي والأوسط.

ومن آثار العدوان الإسرائيلي السلبية، الخسائر المادية الجسيمة التي مني بها القطاع الزراعي، حيث أن مواسم الزيتون والموز والحمضيات قد أتلفته الأيام لعدم قدرة المزارع على الدخول الى البساتين بسبب التهديدات العدوانية المستمرة واستهدافه عددا من المزارعين في سهلي صور والناقورة، كما نفق العديد من المواشي والدواجن في مزاراع الجنوب.