بين شعور بالإحباط وخوف من سقوط النظام.. تباين الآراء في إيران بعد فوز ترامب في الانتخابات

عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اختلفت ردود الفعل في إيران بشكل كبير، فهناك من يعتبرون فوزه دافعًا لانهيار إيران، في حين يشعر آخرون بالإحباط، معتقدين أن فوز كامالا هاريس كان سيعني تخفيف العقوبات ومنح بعض الراحة من الضغط الاقتصادي الذي يعانون منه.

لكن هناك فئة كبيرة، يبدو أنها تتزايد، لا تبدي أي اهتمام يذكر. فقد فقد كثيرون الأمل في حدوث تغيير إيجابي في المستقبل.

ويقول محمود، وهو متقاعد لشبكة إيران انترناشيونال: "لا يهمني من سيكون في البيت الأبيض، لأنني أرى المشكلة هنا في الداخل".

ويضيف: "نحن في هذا الوضع السيئ بسبب عدم كفاءة حكامنا وتطرفهم. لا يهمهم أن العقوبات قد كسرت ظهورنا. يمكنهم إنهاء هذا الوضع إذا أرادوا، يمكنهم التراجع والوصول إلى اتفاق مع هاريس أو ترامب".

وعادةً ما تتابع إيران الانتخابات الأمريكية عن كثب، لكن هذه المرة لم يكن هناك نفس الاهتمام، ربما بسبب تدهور الأوضاع أكثر من أي وقت مضى، ولكن أيضًا لأن الكثيرين باتوا يعتقدون أن الأمور في إيران ستسير إلى الأسوأ بغض النظر عن من يجلس في المكتب البيضاوي.

على العكس من ذلك، كانت الأسواق أكثر تأثرًا، حيث تراجعت العملة الإيرانية بشكل أكبر فور إعلان فوز ترامب، محطمة الرقم القياسي لأدنى مستوى لها في الأسبوع السابق.

يقول حسين لإيران انترناشيونال وهو موظف في مجال الإعلان: "ترامب سيزيد من فرض العقوبات على إيران ويدعم إسرائيل في أي هجوم ضدنا". ويضيف: "كل ما كان لدينا ضاع بسبب التضخم المرتفع، جزئيًا بسبب العقوبات وجزئيًا بسبب الفساد وعدم الكفاءة في الداخل. لا أعلم كم يمكننا تحمل المزيد، وكيف يمكن أن ننحدر أكثر."

تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى أن 30% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، وهو ضعف الرقم قبل عقدين من الزمن. ولا يمكن إنكار تأثير العقوبات، لكن الشارع الإيراني في معظم الأحيان يلوم الجمهورية الإسلامية على ذلك وليس الولايات المتحدة.

الانتقادات لسياسة إيران الخارجية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة شائعة. فقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن زيادة كبيرة في ميزانية الجيش للعام المقبل، وهو ما يثير استياء كبيرًا، حيث يتساءل الكثيرون: "لماذا يتم صرف هذه الأموال في الخارج بينما يعاني الكثيرون في الداخل؟"

هسام، المصور البالغ من العمر 29 عامًا، يتمنى أن يكون فوز ترامب نهاية لـ "السياسة المهدرة" التي يعتقد أنها السبب في معاناة الإيرانيين. يقول: "آمل أن يؤدي وصول ترامب إلى نهاية لعبة الجمهورية الإسلامية. لا أتوقع أن ينهار النظام، وأخشى من الحرب، لكنني أعتقد أن فوز هاريس كان سيشجع النظام على الاستمرار في سياساته. الآن عليهم أن يفكروا مرتين."

هناك تقارير إعلامية تشير إلى أن الرئيس مسعود بيزشكين كان يأمل في إدارة ديمقراطية أخرى. في المقابل، حذر المتشددون من أي مفاوضات مع ترامب، الذي يحمل "الدم على يديه" بسبب قتل الجنرال قاسم سليماني.

لم تقتصر ردود الفعل على الجانب السياسي فقط. العديد من الذين يطمحون للهجرة إلى الولايات المتحدة يشعرون بالإحباط أيضًا. لا يزال حظر السفر لعام 2017 في ذاكرة الكثيرين.

سيمين، خريج علوم الكمبيوتر، هو أحد آلاف الإيرانيين الذين في مراحل مختلفة من عملية طويلة للهجرة إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية. يقول سيمين: "كنت آمل في الانتقال إلى الولايات المتحدة. قدمت العديد من الطلبات وأنا في انتظار الرد. لكن مع عودة ترامب، ومع سياسة الهجرة التي نعرفها جيدًا، لست متأكدًا الآن. لا أعرف ما الذي ينتظرني في المستقبل."

من غير الواضح إذا كان فوز ترامب سيجعل عملية هجرة سيمين أكثر صعوبة، لكن هذا هو التصور العام. كما أن هناك فكرة، سواء كانت صحيحة أم لا، أن الرئيس المنتخب يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحديد مصير الجمهورية الإسلامية بطريقة أو بأخرى.