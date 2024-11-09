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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الخارجية الفلسطينية" تدين الهجوم الإرهابي في محطة قطارات كويتا الباكستانية

فلسطين
فلسطين
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 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين دولة فلسطين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة قطارات كويتا في باكستان، ونتج عنه عشرات الضحايا، والجرحى.
وأكدت الوزارة - في بيان، صدر اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - وقوف دولة فلسطين مع باكستان وشعبها في مواجهة الإرهاب، وتؤكد ثقتها بقدرة الجمهورية رئيسا وحكومة وشعبا على مواجهة الإرهاب، والانتصار عليه.
وتقدمت الوزارة بأحر وأصدق التعازي والمواساة لباكستان ولأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

باكستان فلسطين كويتا