قائمة مشروبات مقوية لمناعة أطفالك في الشتاء

من المهم الحرص عند تناول الأطفال أي نظام غذائي بالتوعية الجيدة للأم من أجل تعزيز نظام المناعة لدى أطفالها، خاصة عند اتباع نظام غذائى يومي لا بد أن يكون صحيا ومتوازنا من أجل صحة أفضل لبناء جسم صحي قوي خالي من الفيروسات والانفلونزا الموسمية بدون مشاكل صحية أو أمراض مناعية، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" أفضل وأسوأ المشروبات لصحة طفلك.

فيما يلى.. قائمة بأفضل المشروبات لصحة الأطفال:

الماء

هو أفضل مشروب للحياة سواء للأطفال وللكبار على وجه العموم ، لأنه يحافظ على رطوبة الجسم والجلد دون إضافة أي سكر أو سعرات حرارية.

الحليب

اللبن مصدر جيد للكالسيوم والبروتين وفيتامين د الذي يعمل علي نمو العظام لدى الأطفال، وإذا كان الطفل يعاني من عدم حساسية منتجات الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز ، يمكنك استشارة طبيب الأطفال لاختيار بديل للحليب، مثل حليب اللوز أو الشوفان وهي بدائل جيدة إذا كان الطفل يعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

عصائر الفاكهة الطازجة

تعتبر عصائر الفاكهة الطبيعية بدون سكر بنسبة 100% هي مصدر صحى للأطفال ومع ذلك، لا يزال يحتوى على نسبة عالية من السكر الطبيعي ويجب تناوله بكميات صغيرة جدا، كما أن عصائر الفاكهة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مغذية ومرطبة.

الأعشاب

مثل أعشاب البابونج والنعناع واليانسون والحلبة والكراوية مفيدة لصحة الأطفال خاصة إذا تم تقديمه دافئ دون أي سكر محلي صناعي .

فيما يلى.. أسوأ المشروبات للأطفال:

المشروبات الغازية

تحتوي علي نسبة كبيرة من السكر لذلك فهى تضر بصحة الأطفال خاصة إذا تم تناولها بصورة دائمة ، كما أنها تهدد صحة طفلك وقد يواجه بسببها الكثير من المشكلات الصحية.

مشروبات الطاقة

تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين، كما تتوي بعض المشروبات على منبهات مدمرة للجسم، ويمكن أن تتداخل هذه المنبهات مع دورة النوم وتتسبب في حدوث اضطرابات في النوم لدى طفلك.

مشروبات القوي الرياضية

والتي يتم الإعلان عنها باعتبارها صحية، ولكنها تحتوي على كميات غير عادية من السكر والألوان الحافظة الصناعية، وهي غير مناسبة للأطفال و إذا كانوا يمارسون تمارين مكثفة وثقيلة.

الحليب المنكه

يعتبر غير صحي للأطفال لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والنكهات التي تسبب السمنة، يجب تناول الحليب العادي الغير منكه ونفس الأمر ينطبق على الزبادى.