اتحاد الغرف السياحية: مضاعفة الأفواج السياحية الوافدة عقب نجاحها في بورصة لندن

قال الخبير السياحي محمد فاروق، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي «بورصة لندن الدولية للسياحة» WTM 2024 ، حقق نجاحاً كبيراً للقطاع المصري بفضل جهود شريف فتحي وزير السياحة ولقاءاته المستمرة مع منظمي الرحلات ونظرائه من الدول المستهدفة وكذلك جهود هيئة تنشيط السياحة ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين.

وأوضح محمد فاروق أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام كانت قوية ومتميزة.

حيث شهد الجناح المصري هذا العام إقبالا كبيرا من كبار منظمي الرحلات ومندوبي شركات السياحة والطيران الذين حرصوا على زيارة الجناح وعقد لقاءات هامة مع قيادات وزارة السياحة والآثار وفي مقدمتهم الوزير شريف فتحي، بهدف جذب مزيد من الوفود السياحية القادمة لمصر.

وأشار محمد فاروق، إلى اهتمام كبار منظمي الرحلات السياحية بالمبادرات التي طرحتها مصر لزيادة أعداد الغرف الفندقية وتطوير القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير وما تشهده منطقة الأهرامات من تطويرات شاملة، وأيضاً تقديم باقات تحفيزية جديدة لزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وتابع هذه اللقاءات رسمت إلى حد كبير معالم التدفقات السياحية خلال موسم الشتاء المقبل والذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة للقطاع ومضاعفة لأعداد السياح الوافدين .

وأوضح محمد فاروق أن المعرض يعد من أكبر وأهم الفعاليات السياحية العالمية، حيث يستقطب أعدادًا كبيرة من المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، مما يجعله منصة استراتيجية لتعزيز التعاون وإبرام تعاقدات سياحية جديدة.

ودعا إلى أهمية الاستمرار في زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع السياحة من خلال إتاحة المزيد من الفرص لتدفقات الاستثمار في القطاع.

وأكد أن منظمي الرحلات يتساءلون عن الوجهات السياحية الجديدة في مصر خاصة مدينة العلمين الجديدة ومدينة سانت كاترين وموعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم هناك و كذلك المتحف المصري الكبير .

وناشد فاروق بضرورة تضافر جهود وزارة السياحة و الاثار مع وزارة الطيران المدني في زيادة عدد رحلات الطيران الى الدول المستهدف منها جذب سياحة و سواء طيران منتظم أو شارتر لاستيعاب السياحة الوافدة