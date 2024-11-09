محافظ المنوفية: 64 مليون جنيه حجم مشروعات الخطة الاستثمارية بمنوف

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتذليل كافة المعوقات لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحداث تنمية شاملة في شتى القطاعات وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري تنفيذ (15) مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز ومدينة منوف وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 بقيمة استثمارية 64 مليون بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

ففي قطاع الطرق والنقل ، أوضح المحافظ أنه جاري العمل على قدم وساق لرصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها رصف شوارع مدرسة السلام ، وعيسى هاشم إبتداء من تقاطع طريق برهيم حتى تقاطع شارع محمد فريد البحري ورصف شارع النور بجوار استراحة رئيس المدينة بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان بنك مصر من تركيب بلدورات وانترلوك وإنشاء أرصفة وإضاءة حديثة ودهانات وأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ، وكذا أعمال توريد وتركيب بلاط الانترلوك ورفع مطابق الصرف الصحي الرئيسية والفرعية وعمل بلاعات الامطار لاستكمال أعمال الرصف المتكاملة لعزب ( القشلا ، المحطة ، المغربي ، الكنيسة ) وذلك للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية الشاملة.

وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري الأعمال الانشائية للموقف النموذجي على تغطية مصرف منوف بجوار محطة محولات منوف ، ضمن رؤية المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة ، كما تضمنت مشروعات الخطة الاستثمارية دعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، فضلاً عن توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال المنظومة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين.

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